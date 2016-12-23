الجهاديون يقتلون 27 من المقاتلين الموالين للنظام قرب تدمر

بيروت (أ ف ب)

قتل 27 من المقاتلين الموالين للنظام السورى منذ مساء الخميس في هجمات لتنظيم داعش قرب مدينة تدمر فى وسط سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الجمعة.

وكان الجهاديون استعادوا فى 11 ديسمبر السيطرة على المدينة الأثرية بعدما طردتهم قوات النظام منها فى مارس بإسناد روسى.

ومذاك، يحاول التنظيم المتطرف التقدم فى محافظة حمص التى تقع فيها تدمر مستغلا انتشار قوات النظام على جبهة حلب التى استعادها الجيش السورى بالكامل.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس "قتل 27 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى هجوم شنه تنظيم داعش على قرى وبلدات عدة قرب جب الجراح فى شرق محافظة حمص".

وأوضح أن القرى والبلدات المستهدفة ذات غالبية علوية.

واضاف "بدات المواجهات مساء الخميس وهى متواصلة"، لافتا إلى أن الجهاديين يسعون إلى "أن يطوقوا بالكامل قاعدة عسكرية تقع فى هذه المنطقة وقطع طريق إمدادها".

وتقع القاعدة بين مدينتى تدمر وحمص.

والاثنين، قتل 20 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى سلسلة هجمات للجهاديين على القاعدة الجوية المذكورة.