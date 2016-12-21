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مصرع 3 اشقاء علي يد دجال خلال علاجهم بجلسات روحانية

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مصرع 3 اشقاء علي يد دجال خلال علاجهم بجلسات روحانية مصرع 3 اشقاء علي يد دجال خلال علاجهم بجلسات روحانية

لقى ثلاثة أشقاء مصرعهم عقب جلسة علاج روحاني لمعاناتهم من حالة تشنج عصبي  بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ ،تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ اخطارًا، من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بمصرع ثلاث أشقاء بمنزلهم بقرية برج مغيزل التابعة لدائرة مركز مطوبس.

وعلي الفور شكل اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية فريق بحث برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بالمديرية،والعقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والرائد عمرو علام رئيس مباحث مطوبس والنقيب عماد مطاوع معاون مياحث مطوبس،لكشف ملابسات الواقعة ، وبالانتقال والمعاينة تبين أن الجثث لكل من” أحمد.م.أ.ن” 16 سنه ،صياد، وشقيقتيه “ليلى” 13 سنه ، و”شيماء” 6 سنوات، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة  مفتش الصحة أكد بعدم وجود إصابات ظاهرة، وتبين من معاينة فريق البحث أن المتوفين الثلاثة يقيمون بمنزلهم برفقة والديهم، وتبين سلامة نوافذه ومداخله مغلقة، ووجود موتور مولد كهربائي بداخله.

وبسؤال والدة المتوفين “سامية.س,م.ع” 33 سنة ربة منزل، قررت أن أنجالها الثلاثة المتوفين يعانون من حالات تشنج عصبي منذ فترة طويلة، ويتم علاجهم بجلسات روحانية لدى أحد المشايخ وكانت آخرهم جلسة أمس الاثنين داخل منزلهم، ونفت وجود شبهة جنائية حول وفاتهم.

تحرر المحضر رقم 13294 إداري مركز مطوبس لسنة 2016،وأمرت النيابة العامة تحت اشراف المستشار أحمد عاشور المحامي العام الأل لنيابتات كفر الشيبخ، إنتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة.

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