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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21/12/2016 و الذهب يواصل إرتفاعه الجنوني

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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21/12/2016 و الذهب يواصل إرتفاعه الجنوني سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21/12/2016 و الذهب يواصل إرتفاعه الجنوني

اليوم في ، حيث نتابع المعدن النفيس مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21/12/2016 في محلات الصاغة، فمنذ قرار تعويم الجنيه، وصعود العملة الخضراء في سوق الصرف، ركب الذهب موجة الصعود التدريجي الدائم بلا توقف، وتسير موجة الارتفاع بصورة تدرجية، ويبدو أن تأثير الدولار على الذهب، هو المحرك الأساسي لسعر المعدن النفيس، حيث يرتفع المعدن الأصفر مع أي ارتفاع في العملة الأمريكية، وتشير التوقعات أن الارتفاعات ستكون مهولة خلال الأيام القليلة القادمة، ويلعب الأمريكي دورا بارزا في تعاملات الذهب بالصاغة، وقفز المعدن الأصفر قفزات هائلة خلال الأيام الماضية.

وفي المملكة العربية ، تراجعت الاحتياطات الذهبية بحوالي 3 أطنان ذهب خلال عام واحد، مما يعد تراجعا خطير للاقتصاد السعودي، بينما أعلن البنك المركزي أن الأردن بلغ الاحتياطي الذهبي لها، حوالي 38.1 طن، مقابل 41.2 طن نهاية العام الحالي.

والمعروف أن المعدن الأصفر يرتبط بمعايير تحدد قيمته يوميا، من بينها سعر الدولار، وأوقية الذهب العالمي، ويعاني المعدن الأصفر من الارتفاع الشديد الغير متوقف، منذ أزمة الدولار في مصر، ولم يثمر تعويم الجنيه سوى عن مزيد من الارتفاعات في سعر المعدن النفيس في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21/12/2016

واصلت أسعار المعدن النفيس في مصر التغير المستمر في الأسعار، منذ قرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى التغير المستمر في سعر الدولار، الذي يعتبر العامل الرئيسي المتحكم في سعر جرام الذهب، ويأمل الشباب في عودة أسعار الذهب إلى معدلاتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

المعروف أن الذهب اليوم يواجه حالة من عدم الاستقرار، وتشهد محلات الصاغة في معظم الأوقات، قلة الإقبال من جانب المواطنين، خاصة بعد الارتفاعات الرهيبة التي أصابت سوق تداول الذهب، أدت إلى صعود المعدن النفيس إلى أكثر من ضعف قيمته خلال فترة وجيزة لا تتعدى 6 أشهر.

    سعر الذهب عيار 18: 520 جنيه.
    سعر الذهب عيار 21: 630 جنيه.
    سعر الذهب عيار 24: 720 جنيه.
    سعر الجنيه الذهب: 5040 جنيه.
    سعر أوقية الذهب: 1140 دولار.

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