سعر الدولار اليوم الاربعاء 21-12-2016 فى البنوك والسوق السوداء و الدولار يرتفع بشكل جنوني

يواجه سعر الدولار اليوم الأربعاء إرتفاعات قياسية مع إقتراب سعر الشراء فى البنوك المصرية من 19.50 فى عدد من البنوك والتى جاءت فى معظمها بنوك خاصة والتى تقود حملات رفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى مستفيدة من قرار الحكومة المصرية من قبل الخاص بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذي يزيد المنافسة بين تلك البنوك لجلب الدولار الأمريكي مما يزيد أسعار العملة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 21 ديسمبر فى مصر

إرتفع سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء ووصل إلى 19.70 للشراء حيث إرتفعت أسعار الدولار فى السوق السوداء تماشيا مع إرتفاعات العملة الامريكية فى البنوك المختلفة، وزادت حركات الطلب على الدولار بشكل كبير مقابل إنخفاض المعروض منه مما أدي لحدوث حالة إرتفاع متوازية فى البنوك والسوق السوداء.

آخر تحديث منذ 9 دقائق

أفضل بنك تبيع له الآن هو البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس)، يشتري منك الدولار بسعر 19.40 جنيه

أفضل بنك تشتري منه الآن هو البنك اﻷهلي المصري، يبيع لك الدولار بسعر 19.20 جنيه

سعر الدولار الآن الأربعاء في البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 19.40 19.85 منذ 16 ساعة

مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.35 19.75 منذ 17 ساعة

البنك العربي مصر 19.35 19.75 منذ 16 ساعة

بنك التعمير والإسكان. 19.25 19.65 منذ 17 ساعة

بنك مصر إيران للتنمية 19.25 19.75 منذ 18 ساعة

إتش إس بي سي مصر 19.25 19.75 منذ 16 ساعة

البنك المصري الخليجي 19.25 19.75 منذ 19 ساعة

البنك المصري لتنمية الصادرات 19.25 19.60 منذ 19 ساعة

بنك الإسكندرية 19.20 19.50 منذ 16 ساعة

البنك المركزي المصري 19.13 19.52 منذ 16 ساعة

المصرف المتحد 19.10 19.60 منذ 16 ساعة

بنك قناة السويس 19.05 19.35 منذ 18 ساعة

البنك اﻷهلي اليوناني 19.05 19.75 منذ 20 ساعة

بنك البركة مصر 19.04 19.29 منذ 22 ساعة

بنك القاهرة 19.00 19.50 منذ 17 ساعة

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 19.00 19.25 منذ 2 يومين

البنك التجاري الدولي 19.00 19.25 منذ 2 يومين

بنك فيصل الإسلامي المصري 19.00 19.75 منذ 22 ساعة

البنك اﻷهلي المصري 19.00 19.20 منذ 2 يومين

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.00 19.60 منذ 21 ساعة

بنك مصر 19.00 19.20 منذ 2 يومين

بنك بلوم مصر 19.00 19.25 منذ 16 ساعة

كريدي أجريكول مصر 19.00 19.20 منذ 21 ساعة

شبكةعيونالإخبارية

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