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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21/12/2016.. تغيير جذرى فى قائمة أصدقائك ومعارفك

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21/12/2016.. تغيير جذرى فى قائمة أصدقائك ومعارفك حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21/12/2016.. تغيير جذرى فى قائمة أصدقائك ومعارفك

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج على الصعيد المهنى فهم من أصحاب الأمزجة المتقلبة فهم ذو الذكاء الفنى ولديهم خبرة جيدة بالأعمال الثقافية والحرفية و حدس قوى نادراً ما يخيب ونفور من كل شىء له علاقة بالروتين والقيود.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

سوء ظنك فى الكثيرين يشجعهم على اللعب بأفكارك بشكل أكبر، مشكلتك الأساسية فى التعامل مع الآخرين ناتجة عن عدم الثقة بالنفس بشكل كافى، وعليك أن تعيد تقييم علاقاتك فى الفترة القادمة.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

لا تبحث عن نصف حبيب أو نصف علاقة، فأنت بداخلك تناقض يكفيك لذبذبة المشاعر بشكل دائم، فلا تعقد امورك العاطفية بعلاقات لن تكتمل.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

تغير حالة الطقس تزيد من فرصة ظهور أعراض نقص المناعة، الاستعداد بتناول الأطعمة الغذائية سيجنبك كثيراً من الوعكات الصحية المفاجئة.

 

توقعام علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يتصرف بشكل غير متوقع بعد تأكده من سقوط الأقنعة عن عدد من الشخصيات المقربة له، وإعادة هيكلة قائمة أصدقائه.


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مصر 365

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