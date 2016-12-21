حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 21/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية، كذلك يتمتعون بروح المرح التى تجعلهم محببين لدى الجميع

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

الحبيب قد يشعر بالخوف اتجاه العلاقة، خصوصًا أنها تأثرت كثيرًا فى الفترة الأخيرة، ربما عليك أن تعيد ترتيب أوراقك وتستمع أكثر إلى نصائح المحيطين بك حتى تحقق ما تريد من أحلام.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

أوضاعك المهنية ليست سيئة ولكنك مازلت تحتاج إلى بعض الدعم الذى من شأنه أن يجعل أوضاعك جميعها فى أفضل وضع، كما أنه من المتوقع أن تسافر إلى بلد عربى.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

حياتك الصحية هى الأفضل على الإطلاق، ربما عليك أن تهتم أكثر بصحتك وتعود إلى المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، وكذلك الاستماع إلى نصائح الأطباء حتى تحمى أوضاعك الصحية.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.