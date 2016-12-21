حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 21-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

أوضاعك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، عليك أن تراعى كافة التغيرات التى حدثت لك مؤخرًا، كذلك عليك أن تهتم أكثر بالتفاصيل التى من شأنها أن تجعلك تحصل على ترقية.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

الحبيب يحتاج إلىيك كثيرًا، كن إلى جواره فى الفترة المقبلة، لأنه يحتاج إليك كثيرًا وكذلك إلى دعمك، كما أنه من المفترض أن تمر بأزمة مع الشريك ولكن حاول أن تتجاوزها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

أوضاعك الصحية ليست على ما يرام بسبب الضغوط النفسية والعصبية التى تعرضت لها مؤخرًا فى العمل، عليك أن تكون أكثر هدوء، حتى لا تخسر صحتك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.