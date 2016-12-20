ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 20/12/2016

سعر الذهب اليوم في مصر ، شهدت محلات الصاغة المصرية استقراراً نسبياً في أسعار الذهب بعد الأزمة الماضية لغلاء الأسعار بسبب أرتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، فقد عاودت أسعار الذهب الأرتفاع مرة أخرى اليوم بشكل مبالغ فيه، نرفق لكم الآن أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة .

سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة

ارتفع اليوم سعر جرامات الذهب في محلات الصاغة والأسواق، فقد سجل سعر كيلو الذهب الخالص سعر 702.857 جنية مصري، كما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 بسعر 703 جنية مصري، وقد جاء سعر عيار 22 مقابل الجرام الواحد 644 جنية مصري، الذهب عيار 21 للجرام الواحد 615 جنية مصري ، أما بخصوص جرام الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 527 جنية مصري، 410 جنية مقابل جرام واحد من الذهب عيار 14.

سعر الذهب اليوم

وقد كان السبب في أستقرار أسعار الذهب الفترة الماضية ثبات أسعار الذهب في السوق العالمية وأنخفاض الأسعار بالبورصة العالمية بعد فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا مما أدى إلى انخفاض في أسعار الذهب في السوق المحلية ، ويرجح خبراء الأقتصاد أيضاً أن السبب في أرتفاع اسعار الذهب هو تحول المواطنين في مصر إلى اللجوء لسوق الذهب وشرائه والمتاجرة به كما يحدث في سوق العملات وهو الأمر الذي سيؤدي إلى أرتفاع اسعار الذهب أكثر وأكثر وحدوث أزمة جديدة في مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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