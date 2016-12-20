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سعر الدوﻻر في مصر اليوم الثلاثاء 20/12/2016 و الدولار يرتفع لرقم قياسي غير مسبوق

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سعر الدوﻻر في مصر اليوم الثلاثاء 20/12/2016 و الدولار يرتفع لرقم قياسي غير مسبوق سعر الدوﻻر في مصر اليوم الثلاثاء 20/12/2016 و الدولار يرتفع لرقم قياسي غير مسبوق

إرتفاع جديد يواجه سعر الدوﻻر في البنوك المصرية، فأظهرت مؤشرات العملات الأجنبية اليوم بمختلف البنوك المصرية إرتفاع في سعر الدوﻻر الأمريكي مقارنةً بيوم أمس بما يعادل ثلاثون قرش تقريباً في سعر الشراء وما يقرب من خمسة وثلاثون قرشاً في سعر البيع .

وتختلف الأسعار الخاصة بالشراء والبيع ما بين بنك وآخر فهناك من يعرضه بسعر أقل من المتعارف عليه وهناك من يعرضه بسعر يزيد عن المتعارف عليه، ولكن في النهاية نجد أن الدوﻻر ينجذب نحو العشرون جنيه ومن المتوقع أن يتخطى العشرون جنيهاً في الأيام المقبلة .

يظهر سعر الدوﻻر في البنوك المصرية في اليوم الثلاثاء الموافق بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2016، بسعر شراء يتراوح ما بين 18.15 جنيه مصري و 19.10 جنيه مصري، أما عن سعر البيع فيتراوح ما بين 18.25 جنيه مصري إلى 19.50 جنيه مصري .

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