سعر الدولار اليوم الاثنين 19-12-2016 فى البنوك والسوق السوداء و ما زال الدولار في إرتفاع

ننقل لكم سعر الدولار اليوم الاثنين 19 ديسمبر، حيث تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بشكل طفيف، وإستقر سعر الدولار بشكل ملحوظ فى كل البنوك الحكومية والخاصة فى التعاملات المسائية، وإرتفع سعر الشراء إلى 18.55 للشراء بمصرف أبوظبى الإسلامى.



سعر الدولار اليوم الاثنين 19 ديسمبر فى مصر

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين بناء على تصريحات من أحد المتعاملين فى السوق السوداء مستقرا ووصل إلي 18.65 للشراء والذى أكد أن ذلك أعلى سعر للدولار أي بفارق ضئيل عن أقرب البنوك، وأردف أن بنك الإستثمار والذي يعرض سعر شراء الدولار بنفس السعر ولكن فروعه محدودة داخل مصر، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم الاحدحالة من الإنتعاش.



آخر تحديث منذ 9 دقائق



أفضل بنك تبيع له الآن هو مصرف أبو ظبي الإسلامي، يشتري منك الدولار بسعر 18.55 جنيه



أفضل بنك تشتري منه الآن هو بنك القاهرة، يبيع لك الدولار بسعر 18.40 جنيه



سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك



البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.55 18.90 منذ 16 ساعة

البنك المصري الخليجي 18.50 18.90 منذ 17 ساعة

بنك البركة مصر 18.45 18.75 منذ 16 ساعة

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.41 18.75 منذ 18 ساعة

المصرف المتحد 18.40 18.50 منذ 15 ساعة

إتش إس بي سي مصر 18.40 18.80 منذ 3 أيام

بنك مصر إيران للتنمية 18.30 18.70 منذ 17 ساعة

البنك المركزي المصري 18.27 18.63 منذ 16 ساعة

بنك قناة السويس 18.25 18.55 منذ 16 ساعة

بنك التعمير والإسكان. 18.25 18.70 منذ 4 أيام

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.25 18.55 منذ 4 أيام

بنك بلوم مصر 18.25 18.50 منذ 15 ساعة

كريدي أجريكول مصر 18.25 18.50 منذ 4 أيام

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.25 18.55 منذ 18 ساعة

بنك الإسكندرية 18.20 18.45 منذ 4 أيام

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.20 18.50 منذ 3 أيام

بنك القاهرة 18.15 18.40 منذ 15 ساعة

البنك التجاري الدولي 18.15 18.40 منذ 4 أيام

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.15 18.75 منذ 20 ساعة

البنك اﻷهلي المصري 18.15 18.40 منذ 4 أيام

بنك مصر 18.15 18.40 منذ 4 أيام

البنك اﻷهلي اليوناني 18.10 18.60 منذ 21 ساعة

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

نقدم لكم سعر الدولار الان فى باقي البنوك وخاصة بنك الاستثمار العربى و بنك بيريوس وبنك ساييب وبنك تنمية الصادرات وتبعته إرتفاع أسعار الدولار ببنوك أخرى مثل بنك اسكندرية والبنك الأهلي وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك ايران والبنك العربى خاصة مع إختلاف سعر الشراء والبيع بين تلك البنوك

شبكةعيونالإخبارية

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