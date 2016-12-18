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أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 18 - 12 - 2016

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أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 18 - 12 - 2016 أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 18 - 12 - 2016

الذهب اليوم في مساءً

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال ختام تعاملات السبت، حيث بلغ سعر  عيار "21" نحو 592 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 677 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 507 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 395 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4836 جنيهًا، والأوقية سجلت 1134 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر صباحًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بقيمة 2 جنيه، خلال مستهل تعاملات الأحد ،  حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 592 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 677 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 507 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 395 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4836 جنيهًا، والأوقية سجلت 1134 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 652 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار "18" نحو 555 جنيهًا، ووصل سعر عيار "14"، إلى 455 جنيهًا.

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