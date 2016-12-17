طهران: الاجتماع الإيرانى الروسى التركى حول سوريا سيعقد الثلاثاء

(أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا قدموا لأسبوع موعد اجتماعهم فى موسكو لبحث الوضع فى سوريا بحيث سيعقد الثلاثاء 20 ديسمبر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "أرنا" عن بيان للخارجية أن وزيرى الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف والروسى سيرجى لافروف بحثا "الوضع فى سوريا وتم الاتفاق على تقديم الاجتماع الثلاثى بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا إلى هذا الثلاثاء 20 ديسمبر". وكانت أنقرة أعلنت أن الاجتماع سيعقد فى 27 ديسمبر.

وتدعم روسيا وإيران النظام السورى فى حين يدعم النظام التركى المعارضة المسلحة. وأجرى الوزراء الثلاثة فى الأيام الأخيرة مشاورات عدة حول الوضع فى حلب.