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أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17 - 12 - 2016

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أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17 - 12 - 2016 أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17 - 12 - 2016

الذهب اليوم في مساءً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر،  بقيمة 2 جنيه حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 590 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 674 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 505 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 394 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4720 جنيهًا، والأوقية سجلت 1134 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر صباحًا


استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر،   حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 588 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 672 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 504 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 392 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4824 جنيهًا، والأوقية سجلت 1182 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 648 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار "18" نحو 564 جنيهًا، ووصل سعر عيار "14"، إلى 452 جنيهًا.

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