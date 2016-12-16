أسعار الذهب اليوم في مصر مساءً

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، بقيمة 6 جنيهات ، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 588 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 672 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 504 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 392 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4824 جنيهًا، والأوقية سجلت 1182 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر صباحًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بقيمة جنيهًا واحدًا، ، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 604 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 690 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 518 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 403 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 4832 جنيهًا، والأوقية سجلت 1182 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 664 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار "18" نحو 578 جنيهًا، ووصل سعر عيار "14"، إلى 463 جنيهًا.

شبكةعيونالإخبارية

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