للمرأة.. انتبهى عادات سيئة تجنبيها تشكل خطرا على صحتك أثناء فترة الطمث

كتبت آلاء الفقى

حذر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 عادات يجب على المرأة تجنبها أثناء فترة الطمث، لأن فعلها بشكل متكررا يشكل ضررا على الصحة ويمكن أن يسبب العقم عند النساء، وتتضمن الآتى:

1. الاستحمام بماء بارد :

إذا كنتِ فى فترة الطمث، لا يجب أبدا الوقوع فى خطأ أخذ حمام بالماء البارد، لأنه يزيد من تفاقم الألم، ومن الأفضل دائما أخذ حمام بالماء الدافئ ووضع ضمادة من الماء الساخن على البطن، للتخفيف من الألم والتشنجات .

2. أخذ أقراص مسكنة للألم :

إذا كان لديك آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية، لا تقعى فى أخذ أقراص مثل الأسبرين، لأنه يسبب زيادة النزيف .

3. تناول الأطعمة غير الصحية:

مثل الأطعمة الغنية بالزيوت وتحتوى على الكثير من الدهون وتفتقر إلى الألياف، لابد تجنبها تماما، لأنها تؤدى إلى مزيد من الانتفاخ فى المعدة وتسبب المزيد من عدم الارتياح بين النساء أثناء فترة الطمث.

4. المشروبات الغازية:

غنية بالصودا والكافيين والسكر الاصطناعى وسكر الفاكهة ومواد حافظة، يجب تجنبها تماما أثناء فترة الطمث، لأنها تؤدى إلى انتفاخ المعدة.

5. الأطعمة المالحة:

من المهم خلال فترة الطمث تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح، لأنها تسبب انتفاخ المعدة وتجعلك تشعرين بالكسل وعدم الراحة .

6. الإجهاد:

واحد من العوامل الرئيسية التى تؤثر على الدورة الشهرية عند النساء، وقد أظهرت العديد من الدراسات أنه إذا كان العقل مريحا يخفف من فترة الدورة الشهرية، فبالتالى يجب على النساء إبقاء أنفسهن بعيدا عن الإجهاد والاسترخاء.