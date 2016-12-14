حظك اليوم برج العقرب الخميس 15 ديسمبر 2016

برج العقرب



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول إنجاز المطلوب منك لتبقى مرتاحاً من هموم لا دخل لك فيها

عاطفياً: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيداً من الثقة وحرية التحرك

صحياً: لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل خطراً على صحتك في المستقبل

ابراج مكتوب



أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads