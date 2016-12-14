حظك اليوم برج الميزان الخميس 15 ديسمبر 2016

برج الميزان



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: مسألة مهنية تجعلك متوتراً بعــض الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريباً ويعود كل شيء إلى طبيعته

عاطفياً: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل

صحياً: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب

ابراج مكتوب



لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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