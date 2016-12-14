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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم حافل بالمفاجآت فى انتظارك

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم حافل بالمفاجآت فى انتظارك حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم حافل بالمفاجآت فى انتظارك

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتميز بالذكاء الفطرى وحب المغامرة والفضول نحو معرفة أشياء جديدة، ولكن من أبرز عيوبه أنه سريع الانسياق وراء رغباته ويتسرع أيضًا فى اتخاذ قراراته وتنفيذها.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

قبل التسرع بشكل أعمى فى إنجاز المهام الخاصة بك فى العمل عليك أن تتحقق أولاً من جدواها وأن تأخذ بعض الوقت لمضغ والاستفادة من تجاربك السابقة وتقييم تجاربك الماضية ومعرفة ما تحتاج إلى تغييره وما تحتاج لقبوله من أجل أحلامك.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

عقلك حر الآن وعلى استعداد للعثور على الحب دون نظارات وردية ومواصفات مثالية لا تدع شعورك بعدم اليقين يفسد عليك الأمور وحاول أن تخطو بهدوء فى عالم الحب.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

ما تعانى منه الآن من مشاكل صحية سببه التوتر والمشاكل النفسية فى الأساس فحاول أن تتجاوزها وأن تنتبه أكثر إلى صحتك النفسية قبل صحتك الجسدية فهى الأساس فى كل شيء.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

الأمور تحدث بسرعة وتحتاج إلى استيعاب كل ما هو غير متوقع وأن تتعامل مع المعطيات المتغيرة بسرعة خاصة أن اليوم سيكون حافلاً بالمفاجآت بالنسبة لك.


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مصر 365

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