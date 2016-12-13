Hydro Boost مجموعة ترطيب البشرة من Neutrogena

أطلقت شركة “نيتروجـيــنا” Neutrogena في الأمارات العربية المتحدة مجموعتها الجديدة لنظام العناية بالوجه Hydro Boost، مجموعة مبتكرة ومتطورة تقدم تركبية جديدة من نوعها خفيفة، وخالية من الزيوت بشكل ملحوظ، تنظف البشرة بعمق وتزيل المكياج، صممت جميعها بهدف ترطيب البشرة.

تعمل مجموعةHydro boots للحفاظ على الترطيب الدائم للوجه من خلال تجديد دفعات ترطيب للبشرة وذلك بفضل تركيبتها التي تحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يتغلغل بعمق داخل كل طبقة من طبقات البشرة لإحداث تغيرات ملحوظة من الترطيب الطبيعي. ومن المعروف أنه يوجد حمض الهيالورونيك بصورة طبيعية في الجسم وله فاعلية مميزة كعنصر يعمل على ترطيب البشرة ، حيث يجذب كمية كمبيرة من الماء الموجود بالجسم إلى البشرة تقدر بأضعاف وزنه الجزيئي وذلك للمحافظة على نعومة البشرة ونضارتها وترطيبها من الداخل والخارج.

تحتوي مجموعة Hydro Boost على اثنين من المستحضرات التي تعمل على ترطيب البشرة، كلاهما يحتويان على ميزة فريدة من نوعها بقوة جل الهيالورونيك الذي يوفر الترطيب الدائم للبشرة بشكل مستمر.

Neutrogena® Hydro Boost Water Gel Moisturiser جل الترطيب المائي

Neutrogena® Hydro Boost Gel-Cream Moisturiser boost كريم جل الترطيب

من شأنهما أن يوفران الترطيب الدائم باستمرار للبشرة وزيادة الترطيب الطبيعي للبشرة.

تتوفر المجموعة الجديدة في عدد كبير من المتاجر الرائدة الحديثة و عدد كبير من الصيدليات المعتمدة حول جميع منطقة الخليج.

تابعي المزيد على هذا الرابط : https://www.neutrogena-me.com/ar/Hydro-Boost