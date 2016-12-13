تموين الإسكندرية يضبط مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة

الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط " ال. ع"- 32 سنة صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل، لحيازته وعرضه للبيع عدد "92" عبوة مستحضرات تجميل أجنبية الصنع مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط" ن. م"- 45 سنة صاحب محل لبيع الخردوات لحيازته عدد "50" علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر، كما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "ع .م"- 56 سنة صاحب محل عطارة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى المواد الغذائية والمستحضرات الدوائية والعُشبية مجهولة المصدر ومنتهية تاريخ الصلاحية وغير المسجلة بوزارة الصحة، تم ضبطه وضبط بالمحل "547" عبوات "زيت زيتون – زيوت عطرية – زيت حار – حلوى النعناع – شاى تخسيس- زيت عنبر أزرق – زيت الحوت – معجون مبيد حشرى" منتهية تاريخ الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة، و"282" عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر، وغير مدون عليها ثمة بيانات تجارية وغير مسجلة بوزارة الصحة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل وجار العرض على النيابة.