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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي، وهو البرج الذى يتميز بالهدوء، كما أنهم يتمتعون بخفة ظل تجعلهم الأصدقاء المحببين لدى الكثير من الأبراج الأخرى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

الأشخاص الذين يعملون فى مجال التدريس والكتابة والصحافة والأدب سوف يتمتعون اليوم بنجاح كبير فى حياتهم المهنية، كما أنه من المتوقع أن يتم تكريمهم على إنجازاتهم الأخيرة.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

علاقاتك بالحبيب هى أكثر ما تشغلك فى هذه الفترة، حيث أنك ترغب فى أن تنقل العلاقة إلى مستوى أخر يشعر الحبيب بالراحة والطمأنينة، كما أن اليوم سيشهد بعض القرارات التى يكون لها إنعكاس على العلاقة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

القلق والتوتر يؤثر على صحتك، عليك أن تتخلص من طريقتك الحالية فى إصدار أحكام على الآخرين مما يجعل أعصابك متوترة طوال الوقت، فمن الأفضل أن تذهب إلى طبيب لإجراء الفحص أو حتى ممارسة اليوجا التى تخلصك من الضغوط النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.


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مصر 365

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