حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف اليوم جانبًا جديدًا من شخصيتك

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بأنه شديد الاهتمام بالآخرين ويحب أن يولى من يحبهم الرعاية والاهتمام وهو شديد الرومانسية أيضًا ولكن أحيانًا ما يتحول هذا إلى قيد مزعج للآخرين.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

تحصل على التقدير فى مكان عملك إما فى شكل ترقية جديدة أو هدية لطيفة تغير مزاجك للأفضل طوال اليوم، وتمنحك المزيد من الحماس لبذل الكثير من المجهود فى حياتك المهنية.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تحاول أن تلفت انتباه شخص يعجبك يتمتع بروح الدعابة ولهذا تحاول تقليده طوال الوقت وأن تلفت انتباهه بالسخرية المستمرة، ولكن هذا لا يعجبه تذكر دائمًا أن الأقطاب المتشابهة تتنافر.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

أنت نشيط بشدة هذه الأيام وهذا ناتج عن ممارسة الرياضة بشكل جيد واتباع نظام غذائى متوازن، حافظت عليه لفترة طويلة من الوقت، حافظ على ذلك وإن كان ممكنًا حاول أن تحصل على فحص روتينى لمتابعة حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

اليوم تكتشف الجانب الإيجابى من شخصيتك، خاصة أن حركة النجوم فى صالحك فتكتشف كم أنت شخص مبدع قادر على التصرف حتى فى أسوأ الظروف وقادر على تحقيق النجاح فى أى ظرف.