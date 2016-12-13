برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 13/12/2016.. طاقة سلبية تمنعك عن تنفيذ عدد من الأهداف

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الجدى الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

اليوم غير مناسب لتقديم أى نجاحات مهنية، لكن حاول أن تتواجد مع الأشخاص الذين يبعثون فيك روح الإيجابية ولا تترك نفسك للطاقة السلبية حتى لا تصعب من موقفك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

شبكة اتصالات جديدة تحدث فى حياتك بداية من اليوم، تستطيع أن تكون صداقات جديدة وتتعرف على عدد من المجالات الاجتماعية التى لم تكتشفها من قبل.

على الصعيد الصحى ..

أنت على وشك القيام برحلة إلى عدد من المناطق المختلفة من الناحية المناخية، حاول أن تأخذ احتياطك مع تغير الطقس خاصة إنك تعانى من أعراض الحساسية منذ فترة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الجدى أن يكون اليوم من أيام العمل الجاد وتقديم عدد من المشروعات التى ستضيف كثيراً إلى رصيدك المهنى وخبراتك المكتسبة.