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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء13/12/2016.. حالتك المزاجية السيئة سبب متاعبك فى العمل

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء13/12/2016.. حالتك المزاجية السيئة سبب متاعبك فى العمل حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء13/12/2016.. حالتك المزاجية السيئة سبب متاعبك فى العمل

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الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

تحتاج غلى التغلب على حالة الإحباط والكسل المسيطرة عليك، ركود فى العمل ومشادات حادة مع رؤسائك بسبب سوء حالتك المزاجية وسرعة انفعالك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

الاستقرار فى الحياة العاطفية يمكن أن يكون سبب لنجاحك فى الحياة المهنية، ودخولك فى شراكة بمشروع جديد مع شريك حياتك من شأنه التأثير على وضعك المهنى بشكل إيجابى.

على الصعيد الصحى..

سوء التغذية يضعك فى مأزق مع عدد من المشاكل الصحية المتراكمة التى تمنعك عن تناول العديد من الأطعمة، ولابد من القيام بزيارة عاجلة إلى الطبيب.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يحتاج على وضع أسلوب جديد فى التفكير والابتعاد عن الأفكار غير المنطقية التى وضعته فى مواقف مزعجة أثرت على علاقاته الاجتماعية.


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مصر 365

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