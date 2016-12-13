حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

عليك أن تبقى دائمًا فى حالة من التأهب فقط من أجل الحفاظ على مصلحتك ووضعك الحالى فى العمل، فمن تثق بهم من الممكن أن يقعوا فى الكثير من الأخطاء التى تجعل الآخرين يتصيدونها لك فحاول أن تنتبه إلى هذه الأمور.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

شريك الحياة أصبح أسوأ مما كان فيما مضى، ولكن على الرغم من كل ذلك إلا أن هذا لم يعد أهم ما تفكرى فيه حاليًا خصوصًا أنكِ كنتِ قادرة على تجاوز مراحل أصعب من التى تمرين بها حاليًا.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

اللياقة البدنية والطاقة الإيجابية أفضل الطرق للحفاظ على صحتك وكذلك يمنحك الشعور بالراحة الدائمة والإسترخاء، كذلك يجب أن تكون دائمًا على دراسة بأن أى تقصير فى صحتك ينعكس عليك سلبًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.