أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

>

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

عليك أن تبقى دائمًا فى حالة من التأهب فقط من أجل الحفاظ على مصلحتك ووضعك الحالى فى العمل، فمن تثق بهم من الممكن أن يقعوا فى الكثير من الأخطاء التى تجعل الآخرين يتصيدونها لك فحاول أن تنتبه إلى هذه الأمور.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

شريك الحياة أصبح أسوأ مما كان فيما مضى، ولكن على الرغم من كل ذلك إلا أن هذا لم يعد أهم ما تفكرى فيه حاليًا خصوصًا أنكِ كنتِ قادرة على تجاوز مراحل أصعب من التى تمرين بها حاليًا.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

اللياقة البدنية والطاقة الإيجابية أفضل الطرق للحفاظ على صحتك وكذلك يمنحك الشعور بالراحة الدائمة والإسترخاء، كذلك يجب أن تكون دائمًا على دراسة بأن أى تقصير فى صحتك ينعكس عليك سلبًا.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى