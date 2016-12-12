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أهالى دمياط يشكون من قيام شركة مياه الشرب بتركيب برج لتقوية شبكة المحمول

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أهالى دمياط يشكون من قيام شركة مياه الشرب بتركيب برج لتقوية شبكة المحمول أهالى دمياط يشكون من قيام شركة مياه الشرب بتركيب برج لتقوية شبكة المحمول

>دمياط - عبده عبد البارى

اشتكى أهالى حى ناصر وشارع المحور الواقع خلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط من قيام الشركة بتركيب برج لتقوية شبكات المحمول داخل الشركة التى تقع وسط كتلة سكنية كثيفة.

وقال خالد يس أحد المتضررين من برج المحمول اننا قمنا بتحرير محضر بقسم شرطة أول دمياط كما قمنا بمخاطبة وزارة الاسكان التى ردت علينا بخطاب رسمى بتاريخ 26 مايو 2015  والذى يتضمن قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الذى أكد أنه تم ايقاف العمل فى برج المحمول استجابة لشكوى المواطنين كما تم الغاء التعاقد الخاص بتركيب برج المحمول مع احدى الشركات وسيتم استخدام البرج فى تركيب واى مكس لربط فروع الشركة دون توصيلات أو كهرباء أو ذبذبات او اجهزة.

ومن جانبه قال اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ان البرج قائم وتم تشغيله من فترة وتثبيت "الانتينات " الخاصة بالشركة والتى تربط مواقع الشركة ببعضها البعض وتم تزويد خدمة متابعة قارئ العدادات من الشركة للقضاء على شكاوى المواطنين من عدم ذهاب قارئ العدادات لمنازلهم.

وتابع : مفيش بيت مفيش فيه جهاز محمول وإتنين وتلاتة معربا عن استغرابه من شكاوى المواطنين حيث أن برج المحمول إرتفاعه اعلى بكثير من المنازل المحيطة .

ووجه درة حديثه للمواطنين: هذه تكنولوجيا حديثة تفيد المواطنين المتعاملين مع الشركة كما تفيد مستخدمى شبكة المحمول التى أنشئت البرج معربا عن استغرابه من تلك الشكاوى قائلاً نلغى التكنولوجيا وخلاص .

 


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