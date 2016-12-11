موجز أخبار الساعة 6.. الرئاسة تعلن الحداد 3 أيام بعد حادث الكنيسة البطرسية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية تغطية خاصة للحادث الإرهابى الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية فى العباسية، وأسفر عن استشهاد 23 شخص وإصابة 49 آخير، فيما أعلنت الرئاسة الحداد لمدة 3 أيام.



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حادث تفجير الكنيسة البطرسية

أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية لحادث تفجير الكنيسة البطرسية بلغ 23 حالة وفاة و49 مصابا .

أدان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببالغ الشدة العملَ الإرهابي الآثم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية صباح اليوم الأحد، وأسفر عن استشهاد مواطنين مصريين من أبناء هذا الشعب العظيم.

قدم الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد سقوط ضحايا فى تفجير الكنسية البطرسية، حسبما أفاد بيان للرئاسة الروسية (الكرملين).

الجزيرة هل هناك تفسير لما أذاعته قناة الجزيرة، ونشره موقعها الإليكترونى على شبكة الإنترنت، أمس تحت عنوان " هل انتهى الود بين أقباط مصر والسيسي؟"، وهل له علاقة بالحادث الإرهابى الذى استهدف تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية صباح اليوم الأحد؟

انفجار الكنيسة البطرسية

رصدت عدسة اليوم السابع ، صورا توضح مكان القنبلة، التى انفجرت داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية، وتكشف التشوهات، التى لحقت بالأعمدة الخرسانية، الموجودة داخل الكنيسة، بعدما تم وضع القنبلة أسفل أحدها.

أدان مجلس الوزراء حادث التفجير الغاشم الذى وقع اليوم الأحد بالكنيسة البطرسية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين، معرباً عن عميق التعازى لأسر الضحايا وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

يزور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، صباح غد الاثنين، عدد من المستشفيات من بينها دار الشفاء والدمرداش لمتابعة حالة المصابين بحادث انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية، والتى كان مقررا لها اليوم الأحد إلا أنه تم تأجيل الزيارة لصباح الغد.

غادر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، مطار أثينا الدولى فى طريق عودته إلى القاهرة بعد أن قطع زيارته الأولى لليونان عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذى وقع اليوم، وذلك وفقًا لما كشفه مصدر كنسى يرافقه فى رحلته.

وقع صباح اليوم الأحد، انفجارا ضخم داخل مبنى الكنيسة البطرسية الملاصق للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إثر تفجير عبوة ناسفة عن بعد، ما أسفر عن 25 حالة وفاة و49 مصابا حتى الآن.

أبدت الكاتبة فريدة الشوباشى، حزنها الشديد على ضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، مؤكدة أن المستهدف من الحادث الإرهابى هو الوطن وأن الارهاب دائما جبان وليس لديه شجاعة المواجهة، وتساءلت باكية "أى دين اللى يقول تقتل ناس من غير أى ذنب جنوه؟".

أعلنت الأجهزة الأمنية حالة من الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية، ورفعت درجة الاستعداد القصوى للتصدى لأية أعمال تخريبية.

أكد العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تدين بأشد العبارات، العملية الإرهابية الخسيسة التى استهدفت الكنيسة البطرسية صباح اليوم الأحد.

قالت مصادر، إن الكاميرات التى تحفظت عليها جهات التحقيق، رصدت عددا من المشتبه فى تورطهم بتنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية.

أصدر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بيانا رسميا نعى خلال شهداء الحادث الإرهابى، الذى طال الكنيسة البطرسية، فى العباسية، بالإضافة إلى إصدارإئتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، وعدد من اللجان النوعية البرلمان بيانات رسمية،فى نفس السياق نعوا خلالها حادث تفجير الكنيسة البطرسية اليوم الأحد، الذى راح ضحيته العشرات، مؤكدين على أن الحادث لن يثنى أجهزة الدولة عن اقتلاع الإرهاب من جذوره، وإن العمل الإرهابى لم يراع حرمة دور العبادة، ووصفوه بأنه إجراماً فى حق الإنسانية كلها.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لعدد من ضحايا التفجير الإرهابى الذى وقع صباح اليوم فى محيط الكنيسة البطرسية بالعباسية.

لم ينته مسلسل الإرهاب الوضيع عند حد تفجير محيط مسجد السلام بالهرم، الذى راح على إثره عدد من رجال الشرطة، أول أمس الجمعة ، لكنه وبالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وأثناء القداس الإلهى بالأنبا رويس بالعباسية، نستيقظ اليوم على مشهد إجرامى جديد، بتفجير داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية، راح ضحيته أربعين مواطناً حتى الآن، ليؤكد الإرهاب إنه لا دين له.

تناول كاريكاتير اليوم السابع بريشة الفنان محمد عبد اللطيف الحادث الإرهابى الآثم الذى ضرب محيط الكنيسة البطرسية فى العباسية، وأسفر عن استشهاد 25 شخصا وإصابة 49 آخرين، وتساءل الكاريكاتير عن دين هؤلاء القتلة الإرهابين الذين استباحوا دماء المصريين.

وصفت الإعلامية شريهان أبو الحسن، حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، بالحادث الإرهابى الغشيم، مشددة على أن توقيت هذا العمل "خبيث وقذر"، يستهدف الشعب المصرى فى واحدة من مقدساته، ما جعل اليوم هو يوم أسود وحزين على كل البيوت المصرية.

قال مايكل صابر شاهد عيان ،إن 10 سيدات على الأقل لقين مصرعهن، في الانفجار الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، وتابع كنّا بنصلي واحنا في امان الله وفجاءة القنبلة ضربت ودم الناس كان بيطير علينا من بره لأننا كنّا واقفين بنصلي بره علشان العدد كان كبير في القاعة ومعرفناش ندخل ، مضيفا ان لحم الضحايا لقيناه بيطير علينا والدم في كل حتة ومن قوة صوت القنبلة عنينا قفلت معرفناش نفتحها.

افتتح أطول نفق فى العالم فى سويسرا يربط بين شمال وجنوب اوروبا أمام حركة السير الأحد، بحسب ما أعلنت الشركة الفدرالية للسكك الحديد.