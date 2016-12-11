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بالفيديو.. محمد زكى : تجديد في أسلوب اختيار التوقيت والأهداف للعمليات الإرهابية

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بالفيديو.. محمد زكى : تجديد في أسلوب اختيار التوقيت والأهداف للعمليات الإرهابية بالفيديو.. محمد زكى : تجديد في أسلوب اختيار التوقيت والأهداف للعمليات الإرهابية

مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد زكي

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد زكي، إنه يجب منح الوقت الكافي لرجال الأمن والبحث الجنائي كي يصلوا إلى نتائج فعلية للوقوف على تفاصيل حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية، مؤكدُا أن هناك نوع من التخطيط يستهدف مواقع حيوية في توقيتات هامة.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن هناك تجديد في أسلوب التخطيط والتنفيذ للهجمات الإرهابية من حيث اختيار التوقيت والهدف، بشكل يضمن وجود متابعة إعلامية فورية لمثل هذا الحدث، مشيرًا إلى أن هناك أهداف بعيدة المدى تستهدف استقرار الحياة المصرية، أيضا يسعى لإحراج الأجهزة الأمنية وإثارة الفتن بين المسلمين والمسيحيين.

وأوضح زكي أن يجب أن يكون هناك تعاون من جانب المواطنين مع رجال الأمن، وإلا فإن العملية المتابعة والملاحقة ستكون صعبة، لافتا إلى أن المواجهة يجب أن تأخذ طابع مستقبلي، هذا الطابع لابد أن يشمل تجفيف منابع العنف، من خلال تعاون وثيق بين أجهزة الدولة المختلفة.

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