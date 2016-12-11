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صحة الاسكندرية تعلن الانتهاء من ميكنة مكاتب الصحة

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صحة الاسكندرية تعلن الانتهاء من ميكنة مكاتب الصحة صحة الاسكندرية تعلن الانتهاء من ميكنة مكاتب الصحة

> الاسكندرية - جاكلين منير

أعلن الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الأسبوع الأول من تطبيق نظام شهادات الميلاد والوفيات المميكنة على مستوى مكاتب الصحة بالإسكندرية شهد انتظاما وسرعة فى العمل، بعد إلغاء النظام الورقى لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة فى جميع مكاتب الصحة بالمحافظة وتم الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة بالمحافظة.

 

وقال "حجازى" فى بيان صادر اليوم إن هذا النظام يأتى من خلال المشروع القومى لميكنة تسجيل بيانات المواليد والوفيات بمكاتب الصحة فى جميع أنحاء الجمهورية وربطها بقواعد البيانات القومية، الذى يتبناه وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد فى إطار رؤية شاملة لوزارة الصحة لتطوير وميكنة القطاع الصحى، تمهيدا لعمل الملف الطبى الإلكترونى لكل مريض مصرى بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومصلحة الأحوال المدنية.

 

وأوضح "حجازى" أن المشروع يسهم فى تحديد التعداد السكانى لمصر بدقة، وحصر أسباب الوفيات ونسبها وتوزيعها الجغرافى، ومعرفة مدى حصول الأطفال على الرعاية العلاجية والوقائية، حيث يهدف النظام المميكن إلى تحقيق تكامل قواعد بيانات الصحة مع قاعدة بيانات الرقم القومى، وتوفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الصحية لدعم اتخاذ القرار، كما يتلافى عيوب وأخطاء النظام الورقى.

 

وأشار حجازى إلى أنه أعطى تعليماته لجميع المكاتب بعدم تعطل صرف المبلغ وفى حالة عطل النظام أو ضعف الإنترنت، يتم تسليم خطاب رسمى متضمنا بيانات الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة على أن يحضر فى اليوم التالى لاستلام الشهادة.

 


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