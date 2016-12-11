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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 11/12/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 11/12/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 11/12/2016

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قلب هادئ وعاطفة ملتهبة وميول للسفر والتواجد مع الأصدقاء، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

فرص عمل جديدة تتفتح لك فى مجال عملك، وطموحك أوشك على التحقق لكن عليك التعامل مع الخطوات القادمة بجدية دون الاعتماد على أى خبرة سابقة.

لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى ..

حياتك العاطفية راكدة هذه الفترة، لذلك حاول أن تتواجد مع عدد من الأصدقاء لتبتعد عن التفكير فى وضعك العاطفى وتكتفى بتغيير الحالة المزاجية فقط.

على الصعيد الصحى..

حان الوقت لتتأكد ان صحتك يجب أن تكون فى مقدمة أولويات حياتك، وتحتاج إلى زيارة عاجلة لطبيب التغذية لتتخلص من الضعف العام الذى أصاب جسدك.

توقعات علماء الفلك لمولود الجوزاء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن تزيد رغبته فى النجاح وتحقيق كافة طموحاته اليوم، ويسعى مولود الجوزاء إلى الابتعاد عن كافة الأجواء المتوترة والتركيز فى قضايا مهنية فقط.

 


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مصر 365

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