حظك اليوم برج السرطان الأحد 11/12/2016

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

برج السرطان على الصعيد المهني:

تجنى اليوم ثمار جهودك التى بذلتها من قبل، وتلقى استحسانا كبيرا من قبل رؤسائك، بعد التأكد من كفاءتك المهنية التى لا ينافسك فيها أحد، ونتظر ترقيات قريبة.

على الصعيد العاطفي:

تحتاج إلى الدعم المعنوى بشدة هذه الفترة، ووجود شريك حياتك بجوارك أصبح ضرورة ملحة، تغاضى عن المشاكل البسيطة وبادره بالصلح، خاصة أن عودة العلاقة سيفيدكما كثيراً.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

مشاكل النظر مزعجة واليوم تظهر لك عدد من المشاكل فى النظر وعليك بتناول الجزر والشاى وعصير الطماطم، وتحتاج على زيارة عاجلة إلى الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان تتاح له الفرصة لوضع ثقته فى عدد لا بأس به من الأشخاص بعد أن كانت الفترة الماضية فترة خسارة الأشخاص الأكثر فى حياته على الإطلاق.