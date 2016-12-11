أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الأحد 11/12/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الأحد 11/12/2016 حظك اليوم برج السرطان الأحد 11/12/2016

>

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

 

برج السرطان على الصعيد المهني:

تجنى اليوم ثمار جهودك التى بذلتها من قبل، وتلقى استحسانا كبيرا من قبل رؤسائك، بعد التأكد من كفاءتك المهنية التى لا ينافسك فيها أحد، ونتظر ترقيات قريبة.

على الصعيد العاطفي:

تحتاج إلى الدعم المعنوى بشدة هذه الفترة، ووجود شريك حياتك بجوارك أصبح ضرورة ملحة، تغاضى عن المشاكل البسيطة وبادره بالصلح، خاصة أن عودة العلاقة سيفيدكما كثيراً.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

مشاكل النظر مزعجة واليوم تظهر لك عدد من المشاكل فى النظر وعليك بتناول الجزر والشاى وعصير الطماطم، وتحتاج على زيارة عاجلة إلى الطبيب.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان تتاح له الفرصة لوضع ثقته فى عدد لا بأس به من الأشخاص بعد أن كانت الفترة الماضية فترة خسارة الأشخاص الأكثر فى حياته على الإطلاق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى