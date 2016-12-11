حظك اليوم برج الجدى الأحد 11-12-2016

كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الأحد 11 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، فأكدوا أن عليك أن تتعامل بحرص شديد فى الجانب المالى، وعن الشق العاطفى تجنب التعامل بشكل عدوانى مع الشريك .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج، الحياة المهنية أن عليك مراجعة الأعمال التى قمت بها الفترة الأخيرة حتى لا يتصيد لك من حولك الأخطاء ، من جهة أخرى عليك أن تتعامل بحرص شديد فى الجانب المالى، وذلك تجنبا للتعرض لأى ضائقة مالية.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد، أن عليك التخلى عن التعامل بشكل عدوانى مع الشريك، وذلك حتى تصبح فى علاقة مميزة ومرضية مع الشريك، واعلم أن التعامل بأنانية قد يفسد العلاقة تماما.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

علماء الفلك يؤكدون أن سر الشباب هو اتباع نظام غذائى متوازن وهو الأمر الذى تتجاهله أنت تماما، و أول هذه الخطوات هى الابتعاد عن تناول الكثير من الوجبات السريعة، بل ركز على تناول الفواكه والخضروات وشرب الماء.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك أن تتجنب التصرف بتهور وبدون تفكير عميق وهو ما يزيد الأمور تعقيدا ويجعل الوصول للقرارات الصحيحة أمر صعب ، وينصحك العلماء بضرورة قراءة ما بين السطور فى هذه المرحلة .