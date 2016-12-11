حظك اليوم برج الحوت الأحد 11-12-2016

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الحوت لليوم الأحد 11 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، فأكدوا أنك تمتلك اليوم طاقة مبهرة عليك أن تستفيد منها، و عن الجانب العاطفى عليك التواصل مع شريك حياتك وتجعل الحوار أحد أهم أساسيات العلاقة.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج الحياة المهنية ستدخل فى منحنى التوتر هذه الفترة فالتعامل بذكاء أفضل حل حتى تعود الأجواء الهادئة من جديد.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد، بالضرورة أن تتواصل مع شريك حياتك وتجعل الحوار أحد أهم أساسيات العلاقة ، و ذلك لكى تتجنب دخول العلاقة مع الشريك لحالة من الاضطراب .

الصعيد الصحى لمواليد برج الحوت

علماء الفلك يؤكدون أنك تمتلك اليوم طاقة مبهرة عليك أن تستفيد منها ، فإذا كنت ستشارك بإحدى المباريات الرياضية فاعلم أنك ستفوز.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

يتوقع علماء الفلك أن التعامل مع من حولك بحميمة أمر ضرورى ، فابتعد عن التكبر و المبالغة فى التعامل بانفعال.