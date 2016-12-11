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حظك اليوم برج الدلو الأحد 11-12-2016

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 11-12-2016 حظك اليوم برج الدلو الأحد 11-12-2016

>كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الأحد 11 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة ، بالشق العاطفى هذه الفترة ستشوبها التوترات و القلق، وعن الجانب الصحى عليك أن تهتم بتجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات التى تحتوى على الكافيين .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج على مستوى الحياة المهنية، أنت اليوم قادر على التعبير عن أفكارك دون صعوبات، وهو الأمر الذى يدفع أحد زملائك أن يعرض عليك مساعدته ، من جهة أخرى هناك تحسن طفيف بالشق المالى .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على هذا الصعيد أن هذه الفترة ستشوبها التوترات و القلق بسبب عدم تنفيذ الشريك لعدد من متطلباتك، عليك أن تكون أكثر حكمة وتستمع لوجهة نظره .

الصعيد الصحى لمواليد برج الدلو

تجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل القهوة و الشاى ، أيضا مشروبات الطاقة وذلك حفاظا على صحة قلبك .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

نظم وقتك ولا تتعامل بشكل عشوائى وخاصة بهذه الفترة ، عليك أن تتجنب التعرض للضغوط العصبية و القيام برحلات قصيرة مع زملائك.


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مصر 365

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