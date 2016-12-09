سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 14 كيلو بانجو وحشيش وأسلحة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، من ضبط 3 عاطلين اثنان منهم لهما معلومات جنائية مسجلة، وبحيازتهما 14 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر والحشيش وأسلحة نارية وذخيرة وذلك خلال حملة تفتيشية بأسوان، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم "ياسر. م" - 34 سنة عاطل – والسابق ضبطه واتهامه فى قضايا مخدرات وبحيازته 4 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر و3 كيلو جرامات من جوهر الحشيش المخدر و880 قرصا مخدرا وبندقية خرطوش عيار 16 مللى وطلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3801 لسنة 2016 م إدارى قسم ثان أسوان.

وضبط المتهم "أيمن. س" - 46 سنة عاطل – والسابق ضبطه واتهامه فى 15 قضايا متنوعة وبحيازته 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وبندقية آلية عيار 39 مللى و8 طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط.تحرر عن ذلك المحضر رقم 5263 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو.

كما أسفرت الجهود عن ضبط المتهم "عبد الله. ا"- 41 سنة عاطل- وبحيازته 2 كيلو جرام من مخدر البانجو، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3766 لسنة 2016 م إدارى قسم ثان أسوان.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بغرض الدفاع حسبما أفادت الشرطة فيما تباشر النيابات المختصة التحقيق.