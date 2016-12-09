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"تموين الإسكندرية" تضبط مصنعًا للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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"تموين الإسكندرية" تضبط مصنعًا للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى "تموين الإسكندرية" تضبط مصنعًا للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، مصنعًا لمنتجات اللحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام "محمد. س"- 30 سنة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات اللحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة كرموز بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم باستخدام اللحوم منتهية الصلاحية ومخلفاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمى فى تصنيع منتجات اللحوم وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية لإيهام جمهور المستهلكين بجودة منتجاته وتضليل الجهات الرقابية وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

 

وتم ضبط المتهم وضُبط بالمصنع "10" عبوات كبدة مقطعة مدون عليها البيانات التجارية الوهمية، و"13" عبوة بانية مجهولة المصدر وبدون بيانات، و" 245 " كجم دهون حيوانية ومخلفات اللحوم والمجازر الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"25" كجم سجق به تغير فى الخواص الطبيعية ومضاف إليها ألوان صناعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى معد للتعبئة، و"18" كجم قلوب مستوردة منتهية تاريخ الصلاحية، و"50" كجم فول صويا مضاف إليه لون صناعى أحمر مستلزمات إنتاج، و"13" زجاجة خل قصب مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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مصر 365

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