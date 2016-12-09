الاحتلال الإسرائيلى يداهم عدة أحياء بالخليل ويوزع إخطارات هدم لمنازل بالأقصى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة سعير شرق الخليل وقمت بتفتيش عدة منازل لعائلة الكوازبة وعبثت بمحتوياتها.



> كما داهمت دوريات الاحتلال بلدة إذنا غربا، والسموع جنوبا وعدة أحياء من مدينة الخليل دون الإبلاغ عن اعتقالات .

> وفى السياق ذاته ، قامت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال بتوزيع دفعة جديدة من إخطارات هدم إدارية لمنازل فلسطينيين فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس بحجة عدم الترخيص .



> وقامت قوة عسكرية معززة بتوفير الحراسة والحماية لطاقم البلدية الاحتلالية، فى حين تركزت الحملة على حى البستان الذى هدّد الاحتلال قبل سنوات بهدم جميع منازله الـ 88 لصالح مشاريع تلمودية واستيطانية وبهدف تهويد المنطقة التى تعتبر الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية.