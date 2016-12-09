ضبط 30 طن سكر تموينى مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث التموين بأسيوط، من ضبط 30 طن سكر تموينى مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء بقصد التربح المادى الغير مشروع وذلك خلال حملة اليوم الواحد التي نظمتها المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة بقرى ومراكز المحافظة.

وقال العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة إلى أن الحملات تمت بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والبيئة والأمن الصناعى، وأسفرت عن ضبط "خ. م. ح" يدير مصنع بدون ترخيص، ووجد داخله 24 طن و825 كيلو من السكر التمويني المدعم بدون مستندات أو فواتير دالة على الحيازة والأكياس جميعها ناقصة الوزن، تم التحفظ على السكر المضبوط على ذمة تصرفات النيابة.

كما تم ضبط"ع. ع. ح" بالسيارة قيادته رقم1295 ي و ج وعلى متنها 3 طن من السكر التموينى المدعم بدون مستندات أو فواتير دالة على الحيازة، و"ا. ر. م" بالسيارة قيادته رقم 8126 ى ق ا وعلى متنها 2 طن من السكر التموينى المدعم بدون مستندات، و"م. ر. م" بالسيارة قيادته رقم 4273 ي د ج وعلى متنها 2 طن من السكر التموينى المدعم ماركة فريست معبأة داخل 100 لفة.

بمواجهة المتهمين، بما نسب إليهم من اتهامات وما أسفر عنه الضبط أقروا بالوقائع، واعترفوا بصحتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.