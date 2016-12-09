الزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع أسوان.. ومنع البدلاء من الراحة

كتب أحمد توفيق

وصل فريق الزمالك إلى القاهرة منذ قليل، قادما من أسوان بعد التعادل مع ممثل الصعيد سلبيا أمس الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة أسوان راحة من التدريب اليوم، فى حين يؤدى البدلاء والمستبعدين تدريباتهم فى النادى مساء اليوم تحت إشراف البرازيلى ماركو رودريجو مدرب الأحمال بالقلعة البيضاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت استعدادا لمباراة بتروجت المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء فى الأسبوع الـ 15 للدورى.