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القبض على 3 أشخاص احتكروا 75 طن أرز لتصديره بدون تصريح فى الدقهلية

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القبض على 3 أشخاص احتكروا 75 طن أرز لتصديره بدون تصريح فى الدقهلية القبض على 3 أشخاص احتكروا 75 طن أرز لتصديره بدون تصريح فى الدقهلية

>الدقهلية ـ شريف الديب ـ محمد حيزة

تمكنت مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، من القبض على محام، وثلاثة آخرين، قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأرز الأبيض لاحتكاره، وتصديره بدون تصريح.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شربين، يفيد بورود معلومات للرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين، بقيام أحد المحامين بالاشتراك مع آخرين هم "حازم. و" و"كمال.أ" و"ياسر.ا د" باحتكار كمية من الأرز الأبيض وتخزينه لرفع سعره وبيعه بأعلى من الأسعار المحددة.

 

وبالتنسيق مع مباحث بالدقهلية، تمكنت حملة من ضبط الأول والثالث والرابع، حال قيامهم بنقل 75 طن أرز أبيض بعدد 2 كونتر، معدين للتصدير لدولة ليبيا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20446 لسنة 2016 جنح شربين.


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مصر 365

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