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بالصور ..انطلاق رالى درجات بخارية لتشجيع الصناعة المحلية من مدينة العاشر

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بالصور ..انطلاق رالى درجات بخارية لتشجيع الصناعة المحلية من مدينة العاشر بالصور ..انطلاق رالى درجات بخارية لتشجيع الصناعة المحلية من مدينة العاشر

>كتبت - منال العيسوى

انطلق رالى درجات بخارية من أمام جمعية مستثمرين العاشر من رمضان إلى المدن الصناعية الأخرى بالمحافظات بهدف تشجيع الصناعة المحلية ودعم الاستثمار فى .

 

ومن جانبه قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الرالى ينظمه مجموعة من الشباب يحبون البلد ويحاولون بما يملكون أن يساعدوا البلد وحين يرى الناس الدراجات البخارية تجوب المدن الصناعية بهدف تجمع الصناعة المحلية سيكون لديهم وعى بأهمية شراء المنتج المصرى ودعمه من أجل صالح الوطن،  مضيفا أن انطلاق الرالى من أكبر المدن الصناعية وهى العاشر التى تعد مصدر ثلث صادرات مصر هو رسالة للجميع بأهمية دعم الصناعة المصرية باعتبارها محور الارتكاز الأول للاقتصاد الوطنى.

 

وضم الرالى مصنعين وشباب ونساء وأطفال لدعم وتشجيع الصناعة المصرية وهتف الشباب مصر تحيا مصر.. بنحبها وبنعشق ترابها، وقال الطفل عمر أصغر مشارك فى الرالى الذى جاء مع والده أنا جاى أقول لكل الدنيا أن مصر أحلى بلد فى الدنيا فهتف الجميع وراءه، فيما قال أحد الشباب المشارك فى الرالى، أن مشاركته بدايته مشاركة رمزية، لكنها تعنى الكثير له فتشجيع المنتج المصرى سيأخذ البلد لنقلة نوعية يشعر بها المجتمع كله.

 

جدير بالذكر، إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، دشنت مبادرة "صنع إيدينا" بعدد من مراكز الشباب على مستوى أنحاء الجمهورية، وذلك لتشجيع المنتج المصرى.

 

 

 

 


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