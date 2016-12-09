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أمن قنا يقى القبض على تاجر لحيازته 7 طن أرز بدون فواتير

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أمن قنا يقى القبض على تاجر لحيازته 7 طن أرز بدون فواتير أمن قنا يقى القبض على تاجر لحيازته 7 طن أرز بدون فواتير

>قنا – وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا حملة أمنية، بالتنسق مع مباحث ، لضبط المتلاعبين فى السلع التموينة المقررة من قبل الدولة وبيعها بالأسواق السوادء لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى اخطاراً يفيد ضبط يوسف.ح 46 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية، ومقيم أبنود مركز قنا لحيازته 7 طن أرز بدون فواتير، وضبط مايكل.ع 36 سنة مندوب مبيعات، ومقيم بهجورة نجع حمادى لحيازتة  200 كيلو شاى بماركة مقلدة و 250 كيلو معسل مقلدة بقصد الغش و التدليس.

 

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 

 


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