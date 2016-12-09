البدري يدرس إحالة مروان محسن لدكة الأهلي

كتب رمضان حسن

يدرس حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، إحالة مروان محسن مهاجم الفريق للدكة ومنح الفرصة من جديد لعمرو جمال أو عماد متعب فى المباريات المقبلة من عمر الدورى، بسبب تواضع مستوى اللاعب.

وشارك مروان محسن أساسيا فى 3 مباريات للأهلى حتى الآن منذ عودته من الإصابة، لكن لم يقدّم أى جديد ولم تظهر أنيابه المعروفة عنها منذ أن كان لاعبا بصفوف الإسماعيلى.

ويواصل الأهلى مرانه اليوم دون راحة، استعدادا لملاقاة إنبى يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ15 لمسابقة الدورى، ويحتل الأحمر صدارة المسابقة برصيد 38 نقطة.