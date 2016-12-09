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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9/12/2016

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9/12/2016 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 9/12/2016

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الغيرة والعاصفة والحنان الجارف فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة ، فيتسم مواليده بالعقل والحكمة والميل إلى العزلة والخجل الشديد، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف ، هذه هى أبرز صفات برج الحوت الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

 

تمهل قبل أن تصدر أحكامك على الأشخاص، بالرغم من رزانتك إلا أن أفكارك لا تقودك على الصواب دائماً، وتحتاج إلى الابتعاد عن الغرور فى الفترة القادمة وعليك إعادة تأهيل نفسك.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى..

 

الأمور ستبقى على ما يرام، طالما ابتعدت عن سوء الفهم والجدال فى أخطائك، ربما يكون السبب فى مشاكلك مع الحبيب هو اقتناعك التام بوجهة نظرك على الرغم من خطئها.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى..

 

حساسية الصدر من الأمراض التى تحتاج إلى الاهتمام بالمناخ العام الذى تتواجد فيه، قبل الالتزام بتناول الدواء، ابتعد عن أماكن الازدحام والمدخنين، و لا تنس تناول المشروبات الدافئة.

 

توقعات علماء الفلك..

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيد علاقته بأحد الأصدقاء المقربين ويقضى معه فترات طويلة، ويعود مولود الحوت إلى الفضفضة والحديث عما يؤرقه بعد أن كان أقرب إلى العزلة فى الفترة الماضية.


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مصر 365

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