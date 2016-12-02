أخبار سوريا اليوم.. المعارضة تعلن مقتل 55 من عناصر الجيش السورى فى حلب

إعداد أحمد علوى

تناولت أخبار سوريا اليوم، إعلان مصادر فى المعارضة السورية مقتل 55 عنصرًا من القوات الحكومية والفصائل المساندة لها خلال الـ48 ساعة الماضية، إثر الاشتباكات مع فصائل عسكرية معارضة فى أحياء كرم الطراب، وبستان القصر، والشيخ سعيد بمدينة حلب.

وقالت المصادر فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة: "إن فصائل جيش الفتح كبدت قوات الجيش السورى خسائر فادحة".

وضمن أخبار سوريا اليوم، إعلان الدنمارك سحب مقاتلاتها من طراز "إف 16" المشاركة فى التحالف الدولى من العمليات ضد داعش فى سوريا، حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية.

وكانت الدنمارك قررت فى 19 أبريل الماضى توسيع نطاق مهمتها فى إطار التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" ليشمل سوريا بعد أن كان داخل العراق فقط.

وصوت البرلمان الدنماركى- وقتها- بالموافقة على نشر 7 مقاتلات من طراز (إف 16) وطائرة نقل من طراز (سى 130 جيه) وجنود بينهم عناصر قوات خاصة وقوات دعم للحملة فى سوريا.

وجاء قرار الدنمارك بتوسيع مشاركتها بناء على طلبين مباشرين من فرنسا والولايات المتحدة.