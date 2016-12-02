أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. المعارضة تعلن مقتل 55 من عناصر الجيش السورى فى حلب

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. المعارضة تعلن مقتل 55 من عناصر الجيش السورى فى حلب أخبار سوريا اليوم.. المعارضة تعلن مقتل 55 من عناصر الجيش السورى فى حلب

> إعداد أحمد علوى

 تناولت أخبار سوريا اليوم، إعلان مصادر فى المعارضة السورية مقتل 55 عنصرًا من القوات الحكومية والفصائل المساندة لها خلال الـ48 ساعة الماضية، إثر الاشتباكات مع فصائل عسكرية معارضة فى أحياء كرم الطراب، وبستان القصر، والشيخ سعيد بمدينة حلب.

 

وقالت المصادر فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة: "إن فصائل جيش الفتح كبدت قوات الجيش السورى خسائر فادحة".

 

وضمن أخبار سوريا اليوم، إعلان الدنمارك سحب مقاتلاتها من طراز "إف 16" المشاركة فى التحالف الدولى من العمليات ضد داعش فى سوريا، حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) .

 

وكانت الدنمارك قررت فى 19 أبريل الماضى توسيع نطاق مهمتها فى إطار التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" ليشمل سوريا بعد أن كان داخل العراق فقط. 

 

وصوت البرلمان الدنماركى- وقتها- بالموافقة على نشر 7 مقاتلات من طراز (إف 16) وطائرة نقل من طراز (سى 130 جيه) وجنود بينهم عناصر قوات خاصة وقوات دعم للحملة فى سوريا.

 

وجاء قرار الدنمارك بتوسيع مشاركتها بناء على طلبين مباشرين من فرنسا والولايات المتحدة. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017