سعر الدولار اليوم الجمعة 2/12/2016 في السوق السوداء والبنوك يتراجع بنهاية التعاملات وكريدي أجريكول في المقدمة

سعر الدولار اليوم، حيث استمرت العملة الخضراء في الارتفاع المستمر في البنوك، حيث لوحظ دخول الدولار منحنى الصعودي التدريجي منذ بداية الأسبوع، ويتوقع استمرار الارتفاع مع بداية التعاملات المالية في الأسبوع القادم، وبدأت السوق السوداء في النشاط القوي مع بدء عودة الاستيراد، وحاجة المستوردين إلى العملة الخضراء بصورة دورية.

من ناحية أخرى أعلن البنك الأهلي أن التنازلات الدولارية قد بلغت مليار دولار، منذ قرار تعويم الجنيه منذ أقل من شهر، وأكد حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة أن التغير المستمر في سعر العملة الخضراء أمر طبيعي في سوق الصرف، وأن الرقم الحقيقي للدولار لن يظهر قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن الدولار اليوم لا يمكن الحكم عليه.

وكان قرار تعويم الجنيه قد نجح في القضاء على سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه، وكان البنك الأهلي قد أطلق مبادرته المعروفة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لصالح 6500 عميل بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وكان الصندوق الاجتماعي قد قام بتوقيع ثلاثة عقود جديدة مع البنك الأهلي بمبلغ 342.6 مليون جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الجمعة 2/12/2016

وعن تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.25 جنيه للشراء مقابل 18.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وفي تطور جديد يفكر البنك المركزي في أن العميل الذي يشتري العملات من السوق السوداء، لن يستطيع إثبات مصدر حصوله عليها، ولذلك لن يتم قبولها للإيداع داخل البنوك، حيث ينبغي له أن يثبت بأوراق رسمية من أين حصل على هذه الأموال، وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا سابقا، بتحديد الحد الأقصى للإيداع عن طريق الأفراد.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل سعر الدولار في البنوك المصرية 17.55 جنيه للشراء و17.80 للبيع في البنك الأهلي وبنك مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالتحول لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 19.50 للشراء مقابل 19.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وفي إشارة إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

ومازالت أسعار العملات مقابل الجنيه تواجه العديد من التغيرات، بعد أسابيع من تعويم الجنيه، حيث تعمل الحكومة على التحكم في سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه في السوق السوداء وشركات الصرافة، ويعمل العملاء على الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، وذلك لكي يقوموا بتلبية الإحتياجات اليومية، لتقوية الإستيراد المشاريع والصناعات.

تحديث الساعة 7:00 مساءا:

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك حيث أن ذلك يلاحظ دائما في نهاية كل أسبوع.

تحديث الساعة 9:30 مساء:

وصل أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك 17.85 حيث الإرتفاع الأخير فى بنك المشرق.

تحديث الساعة 12:00 مساء:

رفع بنك كريدي أجريكول سعر العملة الخضراء إلى 17.90 جنيه للشراء مقابل 18.15 للبيع في تطور جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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