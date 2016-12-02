حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2/12/2016

يعد برج الجوزاء من الأبراج المائية التى تتسم بالتسلط وازدواج الشخصية وتغير نظرتهم تجاه الآخرين، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى .

الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى :

اليوم قد تزيد أموالك ولكن قد تضطر إلى اتخاذ بعض المخاطر لتحقيق مكاسب، كما أن هناك من يحاول إيذائك بدافع الغيرة سواء الزملاء أو القيادة بالعمل .

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

إنه يوم مثالى للحب، فإظهار التقدير الخاص بك لشخص مميز فى حياتك عن طريق القيام بشىء غير متوقع قد يساهم فى يوم رومانسى، فقد تلتقى الحب فى حياتك وترى شخصا بشكل جديد.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

الحوادث البسيطة هى احتمال قوى أن تحدث وخصوصاً على الطريق، لذا كن حذراً أثناء القيادة أو عبور الشارع لتتفادى حدوث أى تصادم، وتأكد أن قليلاً من الاهتمام الإضافى قد يساعد على تجنب المتاعب الكبرى اليوم .

توقعات علماء الفلك :

أنت لا تستطيع أن تترك أى شىء رهن فرصة أو على شخص آخر إلا نفسك حتى لو كان العمل تافها، ولكن اليوم سوف تقوم بعمل عظيم ونأمل أن تنال مكافأة نتيجة لجهودك .