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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 28/11/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 28/11/2016 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الإثنين 28/11/2016

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يعتبر أحد الأبراج الهوائية التى تتسم بالحيوية والشباب ولكنه عصبى وصاحب شخصية مزدوجة وتقلباً، ونقدم لأبناء برج الجوزاء، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى :

اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك، فقد تكون على رأس القائمة فى أى اجتماع أو تفاوض، وسوف يتم تقدير جهودك إذا كنت تخطط للاستثمار فقد تحصل على صفقة جيدة ولكن عليك قراءة الوثائق بعناية قبل الموافقة على الشروط.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

وضع علاقتك أصبح غير مستقر على مدى الأيام القليلة الماضية، ومن الأهمية أن تكرس الوقت لعائلتك فى الفترة الحالية ولا بد من رعايتها، وعليك القيام بشىء مدروس وحساس لشريك حياتك لأن هذا سوف يكون مجزياً جداً فى الوقت الحالى.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

من الضرورى تصميم النظام الغذائى الخاص بك لتحسين قوة مناعتك، فأنت عرضة للإصابة بالأمراض اليوم كما أنك لن تكون قادرا على تفادى مسببات الحساسية، لذلك احرص على تناول نظام غذائى متوازن مع الكثير من الفيتامينات لحماية صحتك، ويجب أن تتذكر أيضاً أن تشرب الماء.

توقعات علماء الفلك :

اليوم سوف يكون لديك رغبة فى فعل شئ يلفت أنظار الآخرين، وسوف تكون قادر على اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة وسوف تكون قادر على مسح الديون والالتزامات القديمة وتستطيع مساعدة شخص قريب لك .


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مصر 365

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