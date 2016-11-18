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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18/11/2016 يواصل الارتفاع التدريجي

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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18/11/2016 يواصل الارتفاع التدريجي سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18/11/2016 يواصل الارتفاع التدريجي

اليوم في ، حيث واصل المعدن الأصفر ارتفاعاته التدريجية بمحلات الصاغة، حيث شهدت بداية تعاملات أمس الخميس ارتفاع الذهب 5 جنيهات جديدة لتصل الزيادة الكلية إلى 15 جنيه خلال أقل من يومين، والمعروف أن المعدن الأصفر يتأثر بالضرورة بسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.

والملاحظ أن الذهب هو المعدن الآمن للاستثمار، حيث يأتي في المركز الثاني في رأي الاقتصاديين العالميين من حيث الأمان الاستثماري بعد تجارة العقارات، ويرتبط المعدن النفيس في مصر بالسعر العالمي للذهب، وكذلك أسعار العملة الخضراء، حيث يزداد ويرتفع سعر الجرام على حسب قيمة العملة الأمريكية في البنوك والسوق السوداء.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية على صعيد آخر، أن المصرية ستقوم بطرح مزايدة عالمية من أجل التنقيب عن الذهب شهر ديسمبر القادم، وأضاف الوزير أن أرباح الحكومة من منجم السكري بلغت 40 مليون دولار، بالإضافة إلى 80 مليون دولار رسوم، وأكد أن الدولة بالتعاون مع الشركات تهدف إلى زيادة الإنتاج وعمل المزيد من التوسعات.
سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 18/11/2016

    عيار 18: 462.85 جنيه.
    عيار 21: 540 جنيه.
    عيار 24: 617.15 جنيه.
    الجنيه الذهب: 4320 جنيه.
    أوقية الذهب: 1224 دولار.

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