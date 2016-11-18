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تفاعل كبير مع رسالة محمد بن راشد في اليوم العالمي للتسامح

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حظيت الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، بتفاعل كبير في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية، كما شهدت تفاعلاً كبيراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وبلغت المشاهدات التي حققتها تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من رسالة التسامح على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أكثر من مليوني مشاهدة، فيما تلقت تغريداته أكثر من 100 ألف تفاعل من متابعيه. وعلى حساب سموه على صفحته على «فيسبوك» حصدت الرسالة أكثر من 800 ألف مشاهدة إلى جانب أكثر من 25 ألف مشاركة وتعليق. وعلى الـ«لينكد إن» قرأ الرسالة وتفاعل معها أكثر من 165 ألف شخص.

ويعد سموه من أكثر الشخصيات القيادية في المنطقة والعالم تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي مسخراً حساباته الشخصية لنقل رؤاه لأبناء الإمارات وللعالم على نحو جعله من الشخصيات القيادية الأكثر متابعةً وسط تفاعل قطاعات كبيرة من الناس مع تغريداته وتعليقاته وأفكاره واهتماماته.

كذلك أرسى سموه معايير جديدة للتفاعل الإيجابي من خلال المقالات والتعليقات التي ينشرها على حسابه على منصة «لينكد إن» لقادة الرأي الأكثر تأثيراً في العالم.

وقد نالت رسالته حول التسامح التي نشرها باللغة الإنجليزية على «لينكد إن» بمتابعة عريضة من مختلف أنحاء العالم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وهولندا والهند وغيرها، علماً بأن برنامج قادة الرأي في «لينكد إن» يشكل منصة حصرية تتيح للشخصيات المؤثرة عبر مختلف مجالات الحياة مشاركة تجاربهم ومعارفهم ونصائحهم مع أكثر من 414 مليون عضو في الشبكة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالته التي وجهها من القلب للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات قد أكد أن الإمارات تفاخر الناس والعالم بتسامحها كدولة يعيش فيها جميع البشر بمحبة حقيقية وتسامح حقيقي وأن الجميع يعيش ويعمل في الإمارات لبناء مستقبل أبنائهم دون خوف من تعصب أو كراهية أو تمييز عنصري أو تفرقة بناء على لون أو دين أو طائفة أو عرق.

واستعاد سموه في رسالته ذكرى المغفور له والده الشيخ راشد، رحمه الله، الذي كان يستضيف في مجلسه مواطنين ومقيمين من كل القبائل والمذاهب والطوائف لهم جميعاً القدر ذاته من الاحترام والتقدير والحقوق والواجبات، كما أشار إلى إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي أعطى الجميع وعلم الجميع وأحب الجميع، فأحبوه جميعهم على اختلاف أصولهم ودياناتهم.

وشدد سموه على ضرورة تنفيذ القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاص بمكافحة التمييز والكراهية؛ تجنباً لإثارة أي نعرات طائفية أو عنصرية أو مذهبية في مجتمعنا.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر التسامح المدرج ضمن منهجية تقرير الكتاب السنوي العالمي لعام 2016 الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا.

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